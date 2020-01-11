Bursaspor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor: 2-0 - Son Dakika Spor

Bursaspor: 2-0

6 saat önce

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

Bursaspor: 2-0, System.String[]

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

Konya ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabakayı Konyaspor, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Konyaspor'un gollerini 6'ncı dakikada penaltıdan yeni transfer Thuram ve 87'nci dakikada Miya kaydetti.

MAÇTA GERGİNLİK

Konyaspor - Bursaspor maçında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Sahada yaşanan gerginliğin ardından teknik direktörler Aykut Kocaman ve İbrahim Üzülmez de sahaya girerek oyuncularını sakinleştirdi. Müdahalenin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan görüntüler


Konyaspor, Bursaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:21 Kaynak: DHA
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