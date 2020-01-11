Bursaspor 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursaspor 2-0 - Son Dakika

Bursaspor 2-0

18 dakika önce

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

Konya ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabakayı Konyaspor, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Konyaspor'un gollerini 6'ncı dakikada penaltıdan yeni transfer Thuram ve 87'nci dakikada Miya kaydetti.

MAÇTA GERGİNLİK

Konyaspor - Bursaspor maçında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Sahada yaşanan gerginliğin ardından teknik direktörler Aykut Kocaman ve İbrahim Üzülmez de sahaya girerek oyuncularını sakinleştirdi. Müdahalenin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Bursaspor 2-0

Konyaspor, Bursaspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:51 Kaynak: DHA
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