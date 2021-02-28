Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti

28.02.2021 18:40
Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti, System.String[]

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve 5 maçlık 3 puan hasretini sona erdirdiler.

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Bursaspor, Akhisarspor'u konuk etti.

Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bursaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 36. dakikada Emirhan Aydoğan, 81. dakikada Özer Hurmacı ve 89. dakikada Burak Kapacak attı. Konuk ekip Akhisarspor'un gollerini ise 19. dakikada penaltıdan Orhan Çekdar ve 25. dakikada Delarge kaydetti.

BURSASPOR'UN 5 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Akhisarspor, 30. dakikada Delarge'ın ayağından kullanılan penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından 5 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Bursaspor, 34 puanla 9. sırada yer aldı. Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Akhisarspor ise 19 puanla 16. sırada yer buldu.

Bursaspor, gelecek hafta Boluspor deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.

Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti

Spor Toto, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika Spor


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