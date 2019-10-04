Bursaspor: 2-1

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Orkun Aktaş (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

ALTAY: Emre (xxx) - Erhan (xx), Gençer (xx), Abdülkerim (xxx), Murat (xx), Deniz (xx) (Dk. 65 Yılmaz xx), Tavares (xxx), Putsila (xx) (Dk. 89 İbrahim), Tatos (xxx) (Dk. 75 Oğuzhan xx), Kappel (xxx), Paixao (xxx)

BURSASPOR: Çağlar (xx) - Shehu (x), Diarra (xxx), Anıl (x), Latovlevici (x), Aykut (xxx), Burak (xx), Emirhan (xx) (Dk. 83 Selçuk), Musa (xx) (Dk. 68 Igor x), Özer (xx) (Dk. 77 Seleznyov x), Kubilay (xx)

GOLLER: Dk. 9 Paixao, Dk. 30 Tatos (Altay), Dk. 45+2 Diarra (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Abdülkerim, Deniz, Gençer, Paixao (Altay), Burak, Özer, Aykut (Bursaspor)

TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek 12 puana ulaştı. Bursaspor ise bu mağlubiyetle 12 puanda kaldı. Bu sezon ilk kez bir iç saha maçını Menemen İlçe Stadı'nda oynayan Altay'ın gollerini 9. dakikada Paixao ve 30. dakikada Tatos atarken, Bursaspor'un tek golü 45+2. dakikada Diarra'dan geldi.

9. dakikada ev sahibi ekibin sağdan kazandığı kornerde Tatos'un ortasında arka direkte Paixao kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada ani gelişen Altay kontratağında sağ kanattan hızla ilerleyen Kappel penaltı noktası üzerine yerden kesti, Tatos düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

45+2. dakikada Bursaspor farkı 1'e indirdi. Musa'nın serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Aykut'un kafayla dokunduğu top üst direkten döndü. Pozisyonu iyi takip eden Diarra, sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

62. dakikada Paixao'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Kappel'den önce kaleci Çağlar uzanarak topa sahip oldu.

67. dakikada konuk ekip etkili geldi. Kubilay'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Latovlevici'nin şutunda kaleci Emre'nin çeldiği top yan direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

82. dakikada Latovlevici'nin pasında sol çaprazdan topla buluşan Selevnyov'un cılız vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emre'nin kucağında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay maçı 2-1 kazandı.

- İzmir