Bursaspor 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika Spor

Bursaspor 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

6 saat önce

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Deniz Caner ÖzaralBursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, RüştüHanlı, İsmail Çokçalış, Selçuk Şahin (Dk. 73 Atanasov), Seleznov (Dk. 68 BatuhanKör), Latovlevici, Ali Akman, Recep Aydın, Musa Araz (Dk.

Bursaspor 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, System.String[]

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral


Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Rüştü


Hanlı, İsmail Çokçalış, Selçuk Şahin (Dk. 73 Atanasov), Seleznov (Dk. 68 Batuhan


Kör), Latovlevici, Ali Akman, Recep Aydın, Musa Araz (Dk. 60 Aykut Akgün)


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Merthan Açıl, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulcebrail Akbulut, Hamroun (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin, Sefa Akgün, Sunu, Oltan Karakullukçu


Goller: Dk. 44 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 ve 82 Ali Akman (Bursaspor)


Sarı kartlar: Dk. 23 Sedat Dursun, Dk. 50 Cüneyt Köz, Dk. 87 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 38 Mahamadou Ba, Dk. 40 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 78 Kayacan Erdoğan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


MAÇTAN DAKİKALAR


44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan Sunu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Hamroun, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1


Maçın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


64. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Rakibinden topu kapan Ali Akman, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1


82. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atanasov'un sol taraftan kullandığı kornerde ön bölüme doğru hareketlenen Ali Akman'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-1


Büyükşehir Belediye Erzurumspor, müsabakadan 2-1 yenik ayrılmasına rağmen kupada adını son 16 turuna yazdırdı.


Erzurumspor Kulübü, Cüneyt Köz, Bursaspor, Ali Akman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:37 
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