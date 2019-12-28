Bursaspor 2-1 Hatayspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor 2-1 Hatayspor - Son Dakika Spor

Bursaspor 2-1 Hatayspor

6 saat önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Gökhan BarcınBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Sedat Dursun, Diarra, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 90 5 Selçuk Şahin), Burak Kapacak (Dk.

Bursaspor 2-1 Hatayspor, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Gökhan Barcın


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Sedat Dursun, Diarra, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 90 5 Selçuk Şahin), Burak Kapacak (Dk. 81 Ali Akman), Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznyov (Dk. 67 Özer Hurmacı)


Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker (Dk. 76 Barbosa), Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 83 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Mirkan Aydın), Caner Hüseyin Bağ, Quali


Goller: Dk. 10 Seleznyov, Dk. 90 1 Burak Altıparmak (Bursaspor), 'Dk. 45 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)


Sarı kart: Dk. 52 Burak Kapacak, Dk. 54 Emirhan Aydoğan, Dk. 69 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 90 4 Sadi Karaduman (Hatayspor)


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Burak Altıparmak, Selçuk Şahin, Aykut Akgün, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı
Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz Fatih Terim, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı: Futbolu burada bırakmalı Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın G.Saray'la anlaştığını söyledi

Son Dakika Haberleri
02:24 Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:45:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor 2-1 Hatayspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]