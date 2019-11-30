Bursaspor: 2-3

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Mehmet Kapluhan (xx)

ADANASPOR: Karacic (xx) - İhsan (xx), Hakan (xx), Diniz (xx), Ahmet (xx) (Dk.16 Utku x), Marvin (xx), Serhat (x) (Dk. 76 Okan x), Roni (xx), Özkan (xx), Eze (xx) (Dk. 26 Eren x), Bagayoko (xx)

BURSASPOR: Çağlar (xx) - Burak Kapacak (xx), Kubilay (xx), Özer (xx), Shehu (xx), Latovlevici (xx) (Dk. 73 Ramazan x), Selçuk (xx), da Silva (xx) (Dk. 67 Seleznyov x), Burak Altıparmak (xx), Diarra (xx), Anıl (xx)

GOLLER: Dk. 20 Eze, Dk. 53 Roni ( Adanaspor ) - Dk. 42 Kubilay, Dk.45 (P) - Dk. 91 Özer ( Bursaspor

KIRMIZI KART: Dk. 90 Diniz (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Diniz (Adanaspor) - Özer, Latovlevici (Bursaspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 3-2 mağlup oldu.

20'nci dakikada Adanaspor'un kontra atağında orta sahada topla buluşan Hakan, ara pasıyla Roni'yi gördü. Roni sağdan hızlı bir orta yaptı. Topla buluşan Eze meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

42'nci dakikada Bursaspor kontra atağında hızla ilerleyen Burak Kapacak ceza sahası içindeki Kubilay'ı gördü. Kubilay'ın beklemeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

45'inci dakikada Bursaspor atağında Adanaspor ceza sahası çizgisi üzerinde oluşan karambolde Hakan topla buluşan Burak'ı yere düşürdü. Hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Özer, topu ağlara yolladı: 1-2.

53'üncü dakikada Adanaspor atağında Eren'in pası sonrası sağdan derine inen Roni, köşeden kaleye yaklaştı ve dar pozisyona rağmen kaleye şut attı. Kaleci Çağlar'ın topa müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.

63'üncü dakikada Adanaspor kontra atağında savunmadan gelen uzun topta Utku orta sahada topla buluştu. Hızlı bir koşuyla ceza sahası içine giren Utku müsait pozisyonda vuruuşunu yaptı ama top kalenin üstünden dışarı çıktı.

89'uncu dakikada Adanaspor'un hızla geliştirdiği atakta topu alan hakan ceza sahası için girer girmez şutunu attı ve top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

90+1'inci dakikada Bursaspor'un geliştirdiği son atakta karambolde ceza sahası dışında topla buluşan Özer, yerden attığı şutla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

Karşılaşma Bursaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.