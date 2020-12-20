Bursaspor: 3-3

TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında İstanbulspor, evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.5'inci dakikada Uygar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rroca'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.12'nci dakikada ceza sahası dışında Rroca'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.70'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Onur'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.72'nci dakikada ceza sahası içinde Ali Akman'ın şutunda top filelerle buluştu: 3-1.76'ncı dakikada ceza sahası dışından Emirhan'ın şutunda fark 2'ye indi: 3-2.90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde Onur'un kafa vuruşunda Bursaspor beraberliği yakaladı: 3-3.

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