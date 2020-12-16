Bursaspor 4,5 sene sonra bir ilki gerçekleştirdi
16.12.2020 00:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Bursaspor, 4,5 sene sonra ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Bursaspor, 4,5 sene sonra ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Bursaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takım böylesine bir galibiyeti uzun süredir yaşamıyordu. Bursaspor son olarak 2015-2016 sezonunun son maçında deplasmanda Mersin İdman Yurdu'nun 5-2 mağlup etmişti. Yeşil-beyazlı takım, o günden bugüne 5 gollü bir galibiyet alamamıştı. - BURSA
Son Dakika Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ın büyük şanssızlığı Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum