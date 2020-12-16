Bursaspor 4,5 sene sonra bir ilki gerçekleştirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Bursaspor, 4,5 sene sonra ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Bursaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takım böylesine bir galibiyeti uzun süredir yaşamıyordu. Bursaspor son olarak 2015-2016 sezonunun son maçında deplasmanda Mersin İdman Yurdu'nun 5-2 mağlup etmişti. Yeşil-beyazlı takım, o günden bugüne 5 gollü bir galibiyet alamamıştı. - BURSA