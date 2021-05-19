Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı

Bursaspor, 2014/15 sezonunun ardından, 5 dönem sonra ilk kez sezona başladığı teknik direktör ile süreci tamamladı. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Mustafa Er'in geleceği ise, belirsizliğini koruyor.

Son yıllarda başarıdan uzak bir görüntü çizen, Süper Lig'den düşmesinin ardından TFF 1'inci Lig'deki ikinci sezonunda da üst lige hasret kalan Bursaspor, 5 sezonluk aranın ardından teknik heyet bazında istikrar yakaladı. 2014/15 sezonunda teknik patron Şenol Güneş ile başladığı sezonu bitiren yeşil beyazlı kulüp, geçen onca sürenin ardından ilk kez bu sezon Mustafa Er ile başladığı sezonu tamamladı.