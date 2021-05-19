Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı - Son Dakika

Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı

19.05.2021 10:28
Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı, System.String[]

Bursaspor, 2014/15 sezonunun ardından, 5 dönem sonra ilk kez sezona başladığı teknik direktör ile süreci tamamladı.

Bursaspor, 2014/15 sezonunun ardından, 5 dönem sonra ilk kez sezona başladığı teknik direktör ile süreci tamamladı. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Mustafa Er'in geleceği ise, belirsizliğini koruyor.

Son yıllarda başarıdan uzak bir görüntü çizen, Süper Lig'den düşmesinin ardından TFF 1'inci Lig'deki ikinci sezonunda da üst lige hasret kalan Bursaspor, 5 sezonluk aranın ardından teknik heyet bazında istikrar yakaladı. 2014/15 sezonunda teknik patron Şenol Güneş ile başladığı sezonu bitiren yeşil beyazlı kulüp, geçen onca sürenin ardından ilk kez bu sezon Mustafa Er ile başladığı sezonu tamamladı.

GÜNEŞ DÖNEMİ SONRASI KARANLIKGüneş döneminde ligi 6'ncı sırada bitiren, kupada ise final oynama başarısı gösteren Bursaspor, sonraki yıllarda önlenemez bir düşüşe geçti. Ertesi sezona Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Bursa temsilcisi, olumsuz sonuçların ardından Sağlam ile yollarını 13'üncü haftada ayırdı. İlk yarının son haftası takım Hamza Hamzaoğlu'na emanet edilirken, sezon da 11'inci sırada tamamlandı. Kupaya ise Son 16 Turu'nda veda edildi.MUSTAFA ER, SÜPER LİG'DE TUTTU2016/17 sezonu Hamzaoğlu yönetiminde başlarken, ikinci yarının başlarında deneyimli teknik adam ile yollar ayrılarak göreve Mutlu Topçu getirildi. Topçu ise, 10 maç takımın başında yer aldı. Ligin bitimine 5 maç kala bu kez Adnan Örnek göreve gelirken; 4 maçın da kaybedilmesiyle Bursa ekibi, ateş hattına geriledi. Son maçta takımın başına Mustafa Er, deplasmandaki Trabzonspor galibiyetiyle takımını Süper Lig'de tutmayı başardı.BİR KEZ DAHA GÖREVDEDüşme tehlikesi yaşayan Bursaspor, yabancı teknik adama yönelerek 2017/18 sezonuna Paul Le Guen yönetiminde başladı. Ancak Fransız teknik adam ile de yollar ayrılırken, son 6 maçta bir kez daha takımın başına Mustafa Er geçti. Bu süreçte alınan 2 galibiyetle Bursaspor, düşme riskini ortadan kaldırarak sezonu 13'üncü sırada bitirdi.SÜPER LİG'E VEDA EDİLDİSüper Lig'e veda edilen 2018/19 sezonu ise Bursaspor için Samet Aybaba yönetiminde başladı. Arzulanan başarıdan uzak kalınınca, çare yine teknik direktör değişikliğinde arandı. Ligde sezonun bitimine 7 maç kala göreve Mesut Bakkal getirildi. Ancak Bakkal yönetiminde de 9 puan toplayan Bursa temsilcisi, küme düştü.ÖNCEKİ SEZON 3 FARKLI TEKNİK DİREKTÖRUzun bir aranın ardından TFF 1'inci Lig'de mücadele verecek olan Bursaspor, 2019/20 sezonuna ise Yalçın Koşukavak yönetiminde başladı. 15'inci hafta sonrası Koşukavak ile yollar ayrılırken, görev İbrahim Üzülmez'e teslim edildi. Ancak, Üzülmez yönetiminde de olumsuz sonuçlar sonrası bu kez bitime 5 maç kala İrfan Buz göreve getirildi. Buz yönetiminde de Play-Off'a kalmasına karşın, Yarı Final ayağını kaybeden Bursaspor, Süper Lig umutlarını erteledi.SÖZLEŞMESİ SONA ERİYORMustafa Er yönetiminde bu sezon genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile mücadele veren Bursaspor, ligi 10'uncu sırada tamamlarken, kupaya da Son 16 Turu'nda veda etti. Ancak genç teknik adam, camianın güvenini kazandı. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan Er'in, geleceği ise belirsizliğini koruyor. Bursaspor'da kongre 5 Haziran tarihine ertelenirken, başkan seçiminin ardından genç teknik adamın geleceği şekillenecek.


Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı
Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı
Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı
Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Er, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı - Son Dakika Spor


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