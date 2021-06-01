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Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı - Son Dakika

Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı

01.06.2021 21:55
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı, System.String[]

Bursaspor Kulübü'nün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü çok sayıda taraftarın meşale ve havai fişekli gösterisiyle kutlandı.

Bursaspor Kulübü'nün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü çok sayıda taraftarın meşale ve havai fişekli gösterisiyle kutlandı.

1 Haziran 1963 tarihinde kurulan Bursaspor Kulübü'nün 58'inci yaşı, yeşil-beyaza gönül veren taraftarların katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Hüdavendigar Kent Parkı'nda toplanan çok sayıda taraftar, saatler 21.00'i gösterdiğinde hep birlikte meşaleleri yaktı. Derenin iki kenarında aynı anda yakılan meşaleler, görsel şölen oluşturdu. Ayrıca, etkinlikte havai fişekler de gökyüzünü aydınlattı. Bursasporlu taraftarlar, bu sırada tezahüratlarda bulunarak kulübe olan sevgilerini dile getirdi. Gösteriler, drone ile görüntülendi.

Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı

Bursaspor, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı - Son Dakika Spor


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