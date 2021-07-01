Bursaspor 6 eksikle çalışmalarına devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün idmanda yer almazken, hafif ağrıları bulunan Vefa Temel ve Çağatay Yılmaz, salonda ter attı. Grip olan Ramazan Keskin de idmana katılmadı.

Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün tek çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve core çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde ayak tenisi maçları yaparak idmanı tamamladı. Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edilirken, hafif sakatlıkları olan Vefa Temel ve Çağatay Yılmaz salonda çalıştı. Gribal enfeksiyon geçiren Ramazan Keskin ise çalışmada yer almadı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA