Bursaspor'a destek gecesi iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursaspor'a destek gecesi iptal edildi - Son Dakika

Bursaspor'a destek gecesi iptal edildi

6 saat önce

Bursaspor'a destek gecesinin iptal edildiği bildirildi.

Bursaspor'a destek gecesi iptal edildi, System.String[]

Bursaspor'a destek gecesinin iptal edildiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada Bursaspor'un içinde bulunduğu mali sıkıntıları dikkate alarak bir süre önce Bursa Valisi Yakup Canbolat ile "Bursaspor'a destek kampanyası" yapılacağını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Geçen hafta yapılan toplantıda kulübün mali konularıyla ilgili neler yapılabileceği, destek kampanyasının planlanması, canlı yayınlar ile kamuoyuyla paylaşılması, sanayici ve iş adamlarının bu kampanyaya katılımının sağlanması gibi konularda istişarelerde bulunduklarını aktaran Aktaş, "Ancak gelinen noktada gerek süre kısıtlılığı, gerekse destek talep edilen iş adamlarının bireysel gerekçelerinden ötürü kampanyaya istenilen katkı sunulamaması sebebiyle, mali destek tablosunda arzu edilen noktaya ulaşılamamıştır." ifadelerini kullandı.

Programın iptal edildiği, gerekli şartların oluşması halinde benzer bir destek kampanyasının yeniden değerlendirilebileceği kaydedildi.

Alinur Aktaş, Bursaspor, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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