Bursaspor'a destek için bir araya geldiler

Son yıllarda Bursaspor Kulübü'nün içinde bulunduğu durum, Bursasporlu genç iş adamlarının sürece katkı sunabilmek ve yönetim, yapı ayırt etmeksizin devamlılığı olan sürdürülebilir projelerle Bursaspor'a destek olabilmek adına bir araya gelmesine vesile oldu.

'Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği' (BURSİAD) çatısı altında buluşan iş adamları, dernek faaliyetleriyle birlikte gerek ekonomik, gerekse sosyo-kültürel bazda kulübe katkı sunabilmek için çalışmalarını gerçekleştirecek.

Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Enes Can Demir, hep birlikte Bursaspor'un geleceği için mücadele vereceklerini kaydetti. BURSİAD Başkanı Demir yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır Bursasporumuzun içinde bulunduğu süreci üzülerek izliyoruz. Problemlerin çözümüyle ilgili aynı kaygıları hisseden bir çok iş adamı arkadaşımızla uzun süredir bu sürece ne katkı sunabiliriz düşüncesiyle sık sık bir araya gelip istişarelerde bulunduk. Bu kapsamda Bursa'ya ve bu şehrin en büyük marka değeri olan Bursaspor'a sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımlar sağlamak, sürdürülebilir projeler üretmek adına şanlı kentin genç nesilleri olarak 'Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği' çatısı altında buluştuk" dedi.

BURSİAD Başkanı Demir, tüm enerjilerini Bursa kenti ve Bursaspor'a vereceklerini dile getirerek, "Bursaspor bayrağını daha ileriye taşımak için çıktığımız bu yolculukta tek düşüncemiz de kentimizin en büyük değerine daha fazla nasıl değer katarız olacak. Şunu çok iyi biliyoruz ki; başka Bursaspor yok. O yüzden hep birlikte var gücümüzle Bursasporumuzun geleceği için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- Bursa