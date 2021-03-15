Bursaspor'a elektrik şoku

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektrikleri, Bursaspor Kulübü'nün borçlarını ödeyememesi sebebiyle kesildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektrikleri, 2019 yılından bu yana biriken 4 milyon liralık borç nedeniyle kesintiye uğradı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yönetimin daha önce borçları taksitlendirmesine rağmen, taahhütlere uymaması nedeniyle stadyum ve tesislerde elektriklerin kesildiği belirtilirken, kulübün altyapı tesisleri Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde ise elektriklerin kesilmediği öğrenildi.