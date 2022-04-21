Bursaspor'a PFDK'dan ağır fatura - Son Dakika
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Bursaspor'a PFDK'dan ağır fatura

21.04.2022 23:08
Bursaspor'a PFDK'dan ağır fatura

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'e 4 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'e 4 maç ceza verdi. Aynı zamanda kırmızı kart gören yeşil-beyazlı futbolcu Mert Yılmaz da 4 karşılaşmadan men edildi. Bursaspor Kulübü para cezaları ve antrenörlerine de ağır faturalar çıktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, PFDK'dan ağır darbe yedi. TFF'den yapılan açıklamada Teknik Direktör Mustafa Er, 4 maçtan men edildi. Aynı zamanda İstanbulspor maçında kırmızı kart gören futbolcu Mert Yılmaz da 4 maç ceza aldı. Bursaspor Kulübü'nün para cezası da aldığı, birçok antrenörünün de ağır faturalar ödediği açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün, 15.04.2022 tarihinde oynanan İstanbulspor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Mert Yılmaz'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er'in, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er hakkında, tedbire uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

ANTRENÖR HAYATİ KÖSE'YE 7 MAÇ CEZA!

Açıklama şu şekilde devam ediyor: "Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Hayati Köse'nin, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Hayati Köse'nin, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Hayati Köse hakkında, tedbire uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü kaleci antrenörü Murat Alkan'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 600 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(Barış Yalım - İHA)

Bursaspor'a PFDK'dan ağır fatura
Bursaspor'a PFDK'dan ağır fatura

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Kaynak: İHA

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