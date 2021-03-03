Bursaspor'a PFDK'dan üç kötü haber

Bursaspor Kulübü, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü Mustafa Er ile Antrenör Aykut Erdoğan da PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile Teknik Direktör Mustafa Er ve Antrenör Aykut Erdoğan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü antrenörü Aykut Erdoğan'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er'in aynı müsabakadaki 'tedbire uymaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 01.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - BURSA