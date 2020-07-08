Bursaspor'a şampiyonluk primi müjdesi - Son Dakika

- Bursaspor'a şampiyonluk primi müjdesi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Süper Lig'e çıkma yolunda kritik haftalara giren Bursaspor'u idmanda ziyaret etti. Tüm şehrin takımın yanında olduğunu ve üst lige çıkmayı hak ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, takımın şampiyon olması halinde 2 milyon TL'lik prim müjdesi verdi.

Süper Lig'e çıkma yolunda önemli viraja giren ve son 3 maçında 9 puan toplayarak zirvede iddialı konuma gelen Bursaspor Kulübü, Özlüce Tesisleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ağırladı. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Aktaş, daha sonra teknik direktör İrfan Buz ve futbolcuları idman sırasında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Bursaspor'un önündeki kritik maçlar konuşuldu.

"Şampiyonluk primi"

Bursaspor'un 3 hafta önce yeni bir heyecanla tekrar çıkışa geçtiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, teknik direktör İrfan Buz'u, ekibini ve futbolcuları tebrik etti. Şehrin belediye başkanı olarak ve Bursasporlu bir taraftar olarak takımın Süper Lig'e çıkacağına inandığını belirten Başkan Aktaş, kalan son 2 maçı kazanacaklarına, diğer maçların da Bursaspor'un yararına sonuçlanacağına inandığını kaydetti. Bursasporlu futbolcuların bu zamana kadar çok kritik maçlar aldığını, dönüşler yaptığını ve üstün gayret gösterdiğini ifade eden Başkan Aktaş, takımın kalan maçlarda da bunu yapabilecek güce sahip olduğunu vurguladı. Bursaspor'un zor zamanlardan geçerek bu günlere geldiğini anlatan Başkan Aktaş, "Yönetim bir çabası ve gayreti var. Bizlerin şehir olarak onlara destekleri var. Yaşadığımız pandemi süreci dolayısıyla ticaretin içerisinde bulunduğu seyir de bu süreci kesintiye uğrattı. Burası Bursaspor. Bursaspor'da kimsenin alacağı kalmaz. İnşallah bizler de kalan maçlarla alakalı prim sürecine destek vereceğiz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız kısa bir süre önce rakam açıkladı. Onun üzerine 2 milyon TL de şampiyonluk halinde biz ekleyelim. Bütün işadamlarından, kurum ve kuruluşlardan şampiyonluk primi için destek bekliyoruz. Bu rakam giderek artacaktır. Siz yeter ki o hedefe ulaşın" dedi.

"2 maçla hedefe ulaşılacak"

Bursaspor'un 2 maç da oynasa, playofflara kalıp 4 maç da oynasa hedefe varacağına inandığını dile getiren Bakan Aktaş, "Kaç maç olursa olsun biz sadece kazanmak adına oynayalım. İnşallah şampiyonluğu da beraberce şehir olarak kutlayacağız. Sizlere güveniyorum. Bu şehrin beklentileri var. Bu şehrin bunu hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah ben işin 2 maçla biteceğine inanıyorum. Amaç bir üst lige çıkmak. Takımdaki motivasyonu gördükçe inancım da artıyor. Hiçbir maçın kolay olmadığını biliyoruz ama sizler canınızı dişinize takarak oynayın. Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ise, ziyaretinden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de şahsi olarak Başkan Aktaş'ın zor günlerde takıma hem manevi hem de maddi destek verdiğini belirten Mestan, "Başkan Alinur Aktaş, yükümüzü hafifletti. Hem de bizlere güç verdi. İnşallah biz de hedefe ulaşarak hem şehrimizi hem de bize güvenenleri mahcup etmeyiz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da "Birbirimize de söz verdik. Kolay bir süreç değil. Ama Bursaspor'a yakışır şekilde bir mücadeleye girdik. Allah'ın izniyle bu süreci de biz belirlemek istiyoruz. Hep birlikte buradan çıkacağımıza inanıyorum. Elimizden geleni layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bunun da sözünü veriyoruz" diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, ziyaretin sonunda futbolculara baklava ikram etti.