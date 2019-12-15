Bursaspor'a yardım kampanyasının startı verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'a yardım kampanyasının startı verildi - Son Dakika Spor

Bursaspor'a yardım kampanyasının startı verildi

6 saat önce

Bursaspor'un içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak için yönetimin yapmayı planladığı destek kampanyası için start verildi.

Bursaspor'a yardım kampanyasının startı verildi, System.String[]

Bursaspor'un içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak için yönetimin yapmayı planladığı destek kampanyası için start verildi.


Başkan Mesut Mestan'ın geçtiğimiz günlerde kulübe destek amacıyla "Bursaspor'a Destek Kampanyası" yapmayı planladıklarını açıklamasının ardından dün resmi adımlar da atıldı. Başkan Mestan, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Tarihi Valilik binasında gerçekleştirilen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Ahmet Bayhan ile Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Nihal Ferik de hazır bulundu.


Başkan Mesut Mestan, daha önce 24 Aralık'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir Bursaspor gecesi düzenleneceğini ifade etmişti. Mestan, kampanya kapsamında gerçekleştirilecek gecede yapılacak forma satışı yapılıp, iş adamlarının telefonla kulübe destek olmaları için aranacağını ifade etmişti. Başkan Mestan, kampanyayla camiada güzel bir sinerji oluşacağına inandığını belirtti. - BURSA

Mesut Mestan, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
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