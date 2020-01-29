Bursaspor, Abdou Razack Traore'yi kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, Abdou Razack Traore'yi kiraladı - Son Dakika Spor

Bursaspor, Abdou Razack Traore'yi kiraladı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'dan Abdou Razack Traore'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Bursaspor, Abdou Razack Traore'yi kiraladı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'dan Abdou Razack Traore'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Burkina Fasolu 31 yaşındaki orta saha, Eskişehirspor ile oynanacak maçta şans bulması halinde forma giyebilecek.

Devre arası transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala Bursaspor Kulübü, yaklaşık bir aydır yoğun çaba harcadığı Abdou Razack Traore transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve sportif direktör Selçuk Erdoğan'ın, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Traore ile yaptığı görüşmeler sonucunda deneyimli oyuncu, sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandı. Bu gece saatlerinde Bursa'ya gelecek Burkina Fasolu oyuncunun lisansının da yarın çıkarılacağı bildirildi.

Abdou Razack Traore, Bursaspor'un TFF 1'inci Lig'de 2 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Eskişehirspor maçında teknik direkör İbrahim Üzülmez'in şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Demir Grup Sivasspor ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Traore, bu sezon 9'u lig, 4'ü ise Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 13 maça çıkarken ikişer gol ve asist kaydetti.


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:20 Kaynak: DHA
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