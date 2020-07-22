Bursaspor'un bu akşam Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın dışında dev ekran kurulacak.

TFF 1. Lig play-off yarı finali ilk mücadelesinde bu akşam oynanacak Bursaspor - Adana Demirspor maçı için dev ekran kurulacak. Yeşil-beyazlıların tribün grubu Teksas'tan yapılan bilgilendirme mesajında, "Bu akşam 21.00'de oynayacağımız play-off mücadelesini, Timsah Arena Bursastore önünde kurulacak dev ekrandan hep birlikte tezahüratlarımızla izliyoruz. Maskeni unutma, mesafeni koru" ifadelerine yer verildi. - BURSA