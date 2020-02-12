Bursaspor, Adana Demirspor'u da yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursaspor, Adana Demirspor'u da yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor - Son Dakika

Bursaspor, Adana Demirspor'u da yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan futbolculardan Anıl Karaer, ligde her takımın bir hedefi olduğunu ve maçların zor geçtiğini söyledi.

Geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında aldıkları galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini belirten Anıl Karaer, sezon başından bu yana takım içinde iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurguladı.

Kendileri için her maç şampiyonluk için büyük bir adım niteliğinde olduğunu aktaran Anıl Karaer, "Adana Demirspor maçında da elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızla, şehrimizle ve bütün bize inananlarla bir olup bu maçın da üstesinden geleceğimize eminim. Abartılacak bir durum yok, Bursaspor şampiyon olacak bunu canı gönülden söylüyorum. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Serdar Özkan da Osmanlıspor karşısında güzel bir oyunla 3 puan aldıklarını dile getirdi.

Takımın formda olduğunu ve Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılmak istediklerini anlatan Serdar Özkan, şöyle konuştu:

"Puan tablosuna bakarsanız 12'nci, 13'üncü takımlar bile play-off'a girme potasında. Zevkli bir lig devam ediyor. Hatay puan kaybediyor, Erzurum puan kaybediyor ama siz kazanamadığınız zaman bir anlamı olmuyor. Kazanarak devam ederseniz rakipler puan kaybettiğinde hedefinize ulaşıyorsunuz. Önemli olan bizim kazanmamız. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Eskişehirspor maçında gerçekten üzüldük. Bu hafta da stadı doldururlarsa onlara güzel bir galibiyet hediye edeceğiz."

Bursaspor, Adana Demirspor'u da yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF, sarı kart cezası kuralını değiştiriyor
Bursasporlu kaleci Canberk Yurdakul, FC Shkupi ile kiralık sözleşme imzaladı 9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bugün Putin'e yine söyledim, herkes olaylara bizim gibi bakmıyor

Son Dakika Haberleri
20:55 Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:59:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor, Adana Demirspor'u da yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]