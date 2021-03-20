Bursaspor, Adanaspor deplasmanında - Son Dakika

Bursaspor, Adanaspor deplasmanında

20.03.2021 10:50
Bursaspor, Adanaspor deplasmanında, System.String[]

Bursaspor'un, deplasmanda konuk olacağı Adanaspor'a son maçlardaki üstünlüğü dikkat çekti.

Bursaspor'un, deplasmanda konuk olacağı Adanaspor'a son maçlardaki üstünlüğü dikkat çekti. Yeşil beyazlılar, bu kritik deplasmandan galibiyetle ayrılarak, Play-Off iddiasını sürdürmeyi istiyor.

Sezon genelinde istikrarsız bir görüntü çizen, ancak ligde aldığı son galibiyet ile birlikte Play-Off umutlarını sürdüren Bursaspor, 27'nci hafta mücadelesinde Adanaspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını ise, Ali Can Alp ve Ogün Kamacı yapacak.

BURSASPOR PLAY-OFF, ADANASPOR LİGDE KALMA PEŞİNDEPlay-Off hattı ile arasında 9 puan fark bulunan Bursaspor, bu mücadeleyi kazanarak iddiasını devam ettirmek istiyor. 37 puan ile 9. sırada haftaya giren Bursa temsilcisi, son iki maçında 6 puan topladı. Rakip Adanaspor ise, ligde kalmak için mücadele veriyor. Ateş hattının 3 puan önünde, 28 puan ile 13'üncü sırada bulunan Adana temsilcisi, son 7 maçında galibiyet elde edemezken; sadece 4 puan toplayabildi.DEPLASMAN FOBİSİİç sahada oynadığı son iki maçından galibiyetle ayrılan Bursaspor, deplasmanda zorlanıyor. Bursa temsilcisi, dış sahadaki son 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil beyazlılar bu süreçte Giresunspor'a 2-1, Balıkesirspor'a 3-0 ve son olarak Boluspor'a 2-1 kaybetti. Bu maçlar öncesinde ise Bursaspor'un deplasmanda 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyordu. Bursa ekibi; dış sahada 13 maçta 15 puan toplayabildi.58'İNCİ RANDEVUİki ekip, bu zorlu randevu ile birlikte 58. kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerde Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar, 32 mücadelede galibiyete uzanırken; 14 maç berabere bitti, 11 kez mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Adana'da oynanan 28 karşılaşmada ise Bursaspor 9 galibiyet elde ederken; 11 müsabaka eşitlikle sonuçlandı, Adanaspor ise evinde 8 kez kazandı.BURSASPOR ÜSTÜNİki ekip arasındaki son karşılaşmalara bakıldığında Bursaspor'un galibiyet serileri yakaladığı görülüyor. Türkiye Kupası ve 1'inci Lig'i kapsayan son 5 karşılaşmanın tamamını Bursaspor kazandı. Adanaspor ise son galibiyetini, Süper Lig'in 2016/17 sezonunda Bursa'da oynanan karşılaşmada aldı. Son oynanan 16 maçın 13'ünü Bursaspor kazanırken, 2 maç berabere bitti, bir kez de Adanaspor kazanabildi.ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Adanaspor - Bursaspor mücadelesi öncesinde, iki ekibin de eksiklikleri bulunuyor. Ev sahibinde 31 yaşındaki kaleci Yaşar Memişoğullarından, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bursaspor'da ise genç eldiven Ataberk Dadakdeniz'in cezası bu maçta da devam ederken, son oynanan Ankaraspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Burak Kapacak da, sahada yer alamayacak.


Bursaspor, Adanaspor deplasmanında

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Adanaspor deplasmanında - Son Dakika Spor


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