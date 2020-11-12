Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
12.11.2020 18:41
Milli arayı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde çalışarak değerlendiren Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı.
Milli arayı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde çalışarak değerlendiren Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı. Akşam çalışmasında Bursasporlu futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı.
TFF 1.Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde iki ayrı gruba ayrıldı ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Genç teknik adam, Adanaspor maçında sahaya süreceği 11'le alakalı notlar alırken, futbolcular da tüm hünerlerini sahaya yansıtmaya çalıştı. - BURSA
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