Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

TFF 1.Lig'in 10. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Yağmur altında gerçekleşen antrenmanda yeşil beyazlı futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geleceği Adanaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Yağmur altında yapılan çalışma 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Mustafa Er, antrenmanda futbolcuları sık sık uyardı. Bursaspor, akşam yapacağı idmanla günü tamamlayacak. - BURSA