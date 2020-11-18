Bursaspor-Adanaspor maçının hakemi Serkan Tokat oldu
18.11.2020 12:55
TFF 1. Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor maçını hakem Serkan Tokat yönetecek.
TFF 1. Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak olan Bursaspor- Adanaspor maçını hakem Serkan Tokat yönetecek.
TFF 1. Lig'de 10'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Cumartesi günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Bursaspor-Adanaspor maçını hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılığını Bilal Gölen ve Hakan Karabalcık yapacak. Serkan Tokat yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet alırken, 2 maçtan mağlup ayrıldı. Adanaspor ise Tokat'ın düdük çaldığı 2 maçta da yenildi. - BURSA
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