Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor - Son Dakika

Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor

20.11.2020 12:08
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor, System.String[]

Milli aranın ardından gözler yeniden lige çevrilirken, TFF 1'inci Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.

Milli aranın ardından gözler yeniden lige çevrilirken, TFF 1'inci Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Serkan Tokat'ın düdük çalacağı maçta, yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise, Alim Kandemir.

ADANASPOR 21 GÜN SONRA SAHADALigde geride kalan haftalarda her iki ekip de benzer bir performans sergiledi. 9 maçında 11 puana sahip olan Bursaspor, 11'inci basamakta haftaya girdi. Adana temsilcisi ise, bir maçı eksik olmasına karşın yeşil beyazlıların bir puan ve bir basamak üzerinde yer alıyor. Menemenspor ile oynayacağı maç ertelenen Adanaspor, yarınki mücadele ile birlikte ligde 21 gün aranın ardından maça çıkacak.BURSASPOR ÜSTÜNİki ekip, ligler ve kupa tarihinde bugüne kadar 56 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekti. Geride kalan karşılaşmaların 56'sını Bursa temsilcisi kazanırken, Adanaspor 11 kez sahadan üç puan ile ayrıldı. Diğer 14 maçta ise taraflar, eşitliğe razı oldu. Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de oynanan her iki maçı da Bursaspor, deplasmanda 3-2 içeride ise 1-0'lık skorla kazandı.Bursaspor, Adanaspor'a karşı iç sahadaki başarılı performansı da öne çıkıyor. İki ekip Bursaspor'un ev sahipliğinde bugüne kadar 28 maça çıktı. Bu mücadelelerin 22'sini Bursaspor kazandı; geride kalan karşılaşmalarda ise Adanaspor 3 kez galibiyete ulaştı, 3 maç da berabere sonuçlandı. Bursaspor, rakibine karşı sahasındaki son yenilgisini 2016/2017 Süper Lig sezonunda 1-0'lık skor ile aldı.

İki ekip arasında oynanan son 10 maça bakıldığında da Bursa temsilcisinin kolay kaybetmediği görülüyor. Söz konusu maçlardan beraberlik çıkmazken Bursaspor, 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte Adanaspor yalnızca bir kez kazanabildi. İki ekip arasındaki en farklı skor da yine bu dönemde gelirken; 2003/2004 Süper Lig sezonunda Bursaspor, sahasında Adanaspor'u 6-0'lık skor ile yendi.


Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor - Son Dakika Spor


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