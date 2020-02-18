Bursaspor agresifliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Bursaspor agresifliğiyle dikkat çekiyor

7 saat önce

Yeşil-beyazlılar, bu sezon TFF 1. Lig'de 22 haftada 6 kırmızı kart gördü.

Bursaspor agresifliğiyle dikkat çekiyor, System.String[]

Yeşil-beyazlılar, bu sezon TFF 1. Lig'de 22 haftada 6 kırmızı kart gördü. Timsah, Adanaspor'dan sonra en çok kırmızı kart alan ikinci takım oldu.


'Yeniden Zirveye' parolasıyla yola çıkan ve Süper Lig'e geri dönmek için zirve yarışında yer alan Bursaspor'un, bu sezon sahadaki agresifliği dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı takım, 22 hafta sonunda gördüğü 6 kırmızı kart ile bu alanda TFF 1. Lig'de ikinci sırada bulunuyor.


Rekor Adanaspor'da


Ligin 22. haftası itibariyle en çok kırmızı kart gören takım, puan durumunda 16. sırada bulunan Adanaspor oldu. Turuncu-beyazlı ekip, bu sezon 8 kez sahada 10 kişi kaldı. Adanaspor'un ardından 6 kırmızı kart gören Bursaspor, ikinci sırada yer aldı. Yeşil-beyazlılarda Mamadou Diarra, Onur Atasayar, Ozan İsmail Koç, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak ve Yevhen Seleznov, oyundan atılan futbolcular oldu. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
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