Son Dakika Haberleri: Bursaspor - Akhisarspor: 2-1
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Bursaspor - Akhisarspor: 2-1

38 dakika önce

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ali Can Alp Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Jani Atanasov, Abdullahi Shehu (Ramazan Keskin dk. 72 ), Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Ali Akman (Iasmin Latovlevici dk.

Bursaspor - Akhisarspor: 2-1, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ali Can Alp


Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Jani Atanasov, Abdullahi Shehu (Ramazan Keskin dk. 72 ), Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Ali Akman (Iasmin Latovlevici dk. 65 ), Kubilay Kanatsızkuş (Enes Kayar dk. 88 ?)


Yedekler: Canberk Yurdakul, Ahmet Furkan Özcan, Butahan Kör, Eren Güler


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Rajko Rotman (Çekdar Orhan dk. 56 ), Aykut Çeviker, Onur Ayık (Bertuğ Bayar dk. 46 ), Burhan Eşer, Erhan Çelenk, İrfan Hadzic (Ergin Keleş dk. 63 )


Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Avdija Vrsajevic, Musa Nizam, Onur Akdeniz, Yavuz Serkan Özbakan, Ali Kaan Güneren


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Ali Akman (dk. 28), Emirhan Aydoğan (dk. 51) (Bursaspor), Burhan Eşer (dk. 77) (Akhisarspor)


Kırmızı kart: Çekdar Orhan (dk. 80) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), İrfan Hadzic, Gökhan Değirmenci, Alperen Babacan (Akhisarspor)


Maçtan dakikalar


5. dakikada Atanasov'un pasında ceza sahası içerisinde buluşan Ali Akman'ın şutunu kaleci son anda direk dibinden kornere tokatladı.


28. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kubilay'ın şutunu kaleci Gökhan çıkarttı. Dönen topu iyi takip eden Ali Akman, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


39. dakikada Emirhan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Gökhan son anda köşeden kornere çeldi.


40. dakikada Emirhan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Atanasov'un kafa vuruşu direğin hemen dibinden auta çıktı.


51. dakikada Burak'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay, müsait durumdaki Emirhan'a topu çıkarttı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


76. dakikada Burhan'ın Atanasov'un müdahalesiyle yer kalmasıyla müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.


77. dakikada Burhan'ın kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

Iasmin Latovlevici, Ali Akman, Bursaspor, Aydoğan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:57 
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