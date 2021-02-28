Bursaspor-Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Akhisarspor'u 3-2 mağlup eden Bursaspor'un yardımcı antrenörü Aykut Erdoğan, istekli ve arzulu oynayarak maçta geriden gelip kazandıklarını söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi.

Maçta 2-0 geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstekli ve arzulu bir şekilde oynayarak kazandık. Son 2 aydır Kovid-19 vakaları ve sakatlıklarla boğuşuyoruz. Maçı gerçekten çok istedik. Kazandığımız için mutluyuz. Mustafa Er'in erleri bugün gereken cevapları sahada verdi. Çok şükür maçı kazandık. Önümüzde Boluspor maçı var. Maç maç bakıyoruz. Bu maçla beraber çıkışı sürdürüp play-off hattına yaklaşmak istiyoruz. Saha içinde tansiyon yüksekti. Bizim kenardan gördüğümüz kadarıyla net 3 penaltı pozisyonu vardı. İyi kötü niyetine girmek istemiyorum ama hakem kötü maç yönetti."

Fırat Gül: "İkinci yarı istediğimiz kadar topa sahip olamadık"

Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, takımın başında ilk maçına çıktığını ve yeterince çalışma imkanı bulamadıklarını söyledi.

İki gün boyunca ellerindeki süreyi iyi değerlendirmeye çalışıp maça hazırlandıklarını anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Maça istediğimiz gibi başladık. 2-0 öne geçtik. 3. golü atma şansını yakaladık. Devre 2-1 bitti. Maçın kırılma anında, bir oyuncumuz sakatlıktan dolayı saha dışındayken gol buldular. Bu gol Bursaspor'u oyunun içine çekti. İnanmaya başladılar. İkinci yarı istediğimiz kadar topa sahip olamadık. Bizi bu anlamda zora soktular. İlk maçı kazanmak istiyorduk. Önümüzde 10 maç var. Bu maçlardan istediğimiz sonuçları alarak inşallah sezonu istediğimiz yerde tamamlayacağız."