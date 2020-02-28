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Bursaspor-Altay maçında davetsiz misafir
6 saat önce
Yeşil-beyazlılar ile İzmir ekibi arasında oynanan karşılaşmanın ikinci devresinde poşetler, fırtınanın etkisiyle sahaya girdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
Yeşil-beyazlılar ile İzmir ekibi arasında oynanan karşılaşmanın ikinci devresinde poşetler, fırtınanın etkisiyle sahaya girdi.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında dün oynanan ve 2-2 sona eren Bursaspor- Altay maçının ikinci yarısı, ilginç görüntülere sahne oldu. Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla birlikte stadyumun çeşitli yerlerinde bulunan beyaz poşetler, sahanın içine girmeye başladı. İki takım futbolcuları da poşetlerin saha içinde çoğalmasıyla birlikte zaman zaman zor anlar yaşadı. - BURSA
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