Bursaspor-Altay maçını hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek
31.03.2021 12:56
TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Altay maçında, İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Bursaspor- Altay maçında, İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, Bursaspor'un 5 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da sahasında oynayacağı Altay maçını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Ahmet Emin Tuğral ve Selahattin Altay yapacak. Dördüncü hakem ise Oğuzhan Aksu olacak. Mustafa Kürşad Filiz yönetiminde bugüne kadar 2 maça çıkan Bursaspor, bu karşılaşmalardan puan çıkartamadı. Altay da genç hakem yönetiminde 2 kez mücadele verdi, bu maçlardan galip gelmezken, 1 maçı kaybetti, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. - BURSA
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