Son Dakika Haberleri: Bursaspor Altyapısından Sevgililer Günü Koreografisi

Bursaspor Altyapısından Sevgililer Günü Koreografisi

2 saat önce

Bursaspor'un altyapı futbolcuları, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kalp şeklinde koreografi yaptı.

Bursaspor Altyapısından Sevgililer Günü Koreografisi, System.String[]
Bursaspor'un altyapı futbolcuları, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kalp şeklinde koreografi yaptı.

Kulübün Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce bir araya gelen oyuncular, Sevgililer Günü dolayısıyla sahanın ortasında toplandı.

Kalp şeklinde dizilen futbolcular, bu koreografiyi Bursaspor taraftarına ve sevdiklerine hediye etti.

Havadan görüntülenen koreografi, ilgi çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Bursaspor, Sevgililer Günü, Spor
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