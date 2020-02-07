Bursaspor, Ankara'da 5 senedir kazanamıyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü Osmanlıspor deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, Ankara'da tam 5 senedir resmi maç kazanamıyor.



Bu sezon tek hedefi Süper Lig'e geri dönmek olan Bursaspor'un, son yıllarda Ankara deplasmanlarında göstermiş olduğu başarısız performans dikkat çekiyor. En son geçtiğimiz sezon deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar, Başkent'te tam 5 senedir 3 puanı bir arada göremiyor. Timsah, bu süreçte Ankara'da oynadığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet alırken, rakipleriyle 3 kez deberabere kaldı. Bu dönemde Osmanlıspor'a karşı bir mağlubiyet ikiberaberlik alan Timsah;Ankaragücü ile bir kez berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne ise 3 kez mağlup oldu.



Son galibiyet 2015'te Türkiye Kupası'nda



Ankara'da oynadığı karşılaşmalarda adeta kazanmayı unutan Timsah, Başkent'te son galibiyetini 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçındaGençlerbirliği'ne karşı elde etti. Bursa'daki maçı1-1 berabere tamamlayan yeşil-beyazlılar, 14 Nisan 2015'te Şenol Güneş yönetiminde, Başkent ekibini deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup edip adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.



Ligdeki son galibiyet de Şenol Güneş döneminde



Başkent deplasmanlarında çok zorlanan Timsah, Ankara'da lig bazında son galibiyetini ise 2014 senesinde kaydetti. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunun ikinci haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda Volkan Şen ve Fernandao'nun kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Söz konusu müsabakada Gençlerbirliği'nin golünü de eski bir Bursasporlu Bogdan Stancu kaydederken, o dönemde yeşil-beyazlı takımın başında şu anda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü olan Şenol Güneş yer alıyordu.



Bursaspor'un kazanamadığı dönemde Ankara deplasmanındaki karnesi şu şekilde:



2018-2019 sezonunun2. haftası



Ankaragücü 0-0 Bursaspor



2017-2018 sezonunun 25. haftası



Osmanlıspor 2-1 Bursaspor



2017-2018 sezonunun 34. haftası



Gençlerbirliği 1-0 Bursaspor



2016-2017 sezonunun 24. haftası



Osmanlıspor 1-1 Bursaspor



2016-2017 sezonunun 16. haftası



Gençlerbirliği 3-1 Bursaspor



2015-2016 sezonunun 32. haftası



Osmanlıspor 3-3 Bursaspor



2015-2016 sezonunun 20. haftası



Gençlerbirliği 2-0 Bursaspor



2018-2019



Ankaragücü 0-0



2017-2018



25. hafta Osmanlıspor 2-1



18 Mayıs 2018. 2017-2018 sezonu ligin 34. haftası Gençlerbirliği 1-0



2016-2017



16. hafta Gençlerbirliği 3-1



24. hafta Osmanlıspor 1-1



2015-2016



32. hafta Osmanlıspor 3-3



20. hafta Gençlerbirliği 2-0



2014-2015 SON GALİBİYET



Ligin 2. haftası 13 Eylül 2014



Gençlerbirliği 1-2 Bursaspor (Goller: Volkan Şen, Fernandao)



KUPA 14 Nisan 2015



Gençlerbirliği 2-3 Bursaspor



Çeyrek final maçı - BURSA