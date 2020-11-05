Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Türkiye Kupası'nda oynadığı Karşıyaka maçı sonrası ara vermeyerek, ligde karşılaşacağı Ankaraspor mücadelesi için hazırlıklara başladı.

TFF 1.Lig'in 9. haftasında deplasmanda Cumartesi günü saat 19.00'da Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Dün Karşıyaka ile oynadığı Türkiye Kupası maçı sonrası ara vermeden çalışmalara başlayan yeşil beyazlıların idmanı 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Mustafa Er'in oyuncularıyla sık sık konuştuğu dikkat çekti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla ile devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde ayak tenisi maçları yaptı. Karşıyaka maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın devam edecek. - BURSA