Bursaspor, Ankaraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika

Bursaspor, Ankaraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

13.03.2021 12:15
Bursaspor, Ankaraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor, System.String[]

Kara bulutları dağıtmak isteyen Bursaspor, kümede kalma mücadelesi veren Ankaraspor'u ağırlayacak.

Kara bulutları dağıtmak isteyen Bursaspor, kümede kalma mücadelesi veren Ankaraspor'u ağırlayacak. Yeşil beyazlılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, yeni bir serinin hesaplarını yapıyor.

Son haftalarda aldığı sonuçlar nedeniyle Play-Off hattından uzak kalarak, Süper Lig umutlarını oldukça zora sokan Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26'ncı haftasında Ankaraspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak olan mücadeleyi, Kocaeli bölgesi hakemlerinden Alper Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Ata Yıldırım yapacak.

PLAY-OFF UMUTLARI AZALDI Bolu deplasmanındaki mağlubiyeti sonrasında Play-Off yarışında ağır bir yara alan Bursaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kazanmasıyla birlikte 10'uncu sıraya geriledi. 34 puanda kalan Bursa temsilcisinin ligde 10 galibiyeti, 4 beraberliği ve 11 mağlubiyeti bulunuyor. Ankaraspor ise, kümede kalmak için savaş veriyor. Yalnızca 16 puanı bulunan Ankara ekibi; 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet ile 17'nci sırada yer alıyor.BURSASPOR DÜŞÜŞTE6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından, son 7 maçında sadece bir kez galibiyete ulaşan Bursaspor, ikinci yarı ile birlikte büyük düşüş yaşıyor. Son 7 maçının da 5'ini kaybeden Bursa temsilcisi, bu sezon istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken kaleci Ataberk Dadakdeniz'den de kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle yararlanamayacak. Bursa ekibi, Ankaraspor galibiyetiyle birlikte kara bulutları dağıtmak için mücadele verecek.ANKARASPOR'A DEĞİŞİKLİKLER DE YARAMADIBu sezon 4 farklı teknik adamın çalıştırdığı Ankaraspor da, haftalardır kötü gidişatını sürdürüyor. Son 6 maçında galibiyete hasret kalan Ankara ekibinde, takımın başına getirilen Ümit Özat da sorunları önleyemedi. Özat yönetiminde 5 maça çıkan Ankaraspor, bu mücadelelerden 3 puan toplayabildi. Bu puanları da son 3 maçında alan Ankara temsilcisinin, 15'inci Balıkesirspor ile arasında da 10 puanlık fark bulunuyor. Konuk ekipte; Ali Ülgen ve Halil İbrahim Esen kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.19'UNCU RANDEVUİki ekip, daha önce 18 resmi karşılaşmada kozlarını paylaştı. Bu mücadelelerin 6'sını Bursaspor kazanırken, Ankara ekibi ise 4 maçta galibiyete ulaştı. Geride kalan 8 karşılaşmada ise taraflar, beraberliğe razı oldu. Bursaspor'un ev sahipliğindeki 7 mücadelede ise 3 kez ev sahibi galibiyete ulaşırken; 2'şer karşılaşma ise beraberlik ve Ankaraspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.SON MAÇLARDA BURSASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Bursaspor ile Ankaraspor'un karşılaştığı son 5 maça bakıldığında Bursa ekibinin üstünlüğü dikkat çekti. Yeşil beyazlılar, bu süreçte 3 mücadelede galibiyete ulaştı. Ankaraspor ise yalnızca bir galibiyet alırken, bu sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele de 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Aynı zamanda Bursaspor, rakibini evinde ağırladığı son iki maçtan da galibiyetle ayrılmasını bildi.


Bursaspor, Ankaraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor
Bursaspor, Ankaraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor
Bursaspor, Ankaraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Ankaraspor, Bursaspor, Ankara, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Ankaraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika Spor


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