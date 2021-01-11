Bursaspor-Antalyaspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek

Bursaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 15.45'de oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçını Trabzon Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yasin Kol yönetecek. Genç hakem yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanan yeşil beyazlı takım, karşılaşmaları hiç 11 kişi ile tamamlayamadı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçını, Trabzon Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılığını Mehmet Şahan Yılmaz ve Utku Tunavelioğlu yapacak. Bugüne kadar hakem Yasin Kol yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanan Bursaspor, karşılaşmaların her ikisinde de sahayı 10 kişi terk etti. Genç hakem, yeşil beyazlı takımın 1 yıl sonra tekrar maçını yönetecek. Yasin Kol'un hakemliğinde 1 maça çıkan Antalyaspor ise sahadan galibiyetle ayrıldı. - BURSA