Bursaspor antrenmanında meme kanserine dikkat çekildi

Bursaspor'un, Balıkesirspor maçı öncesi yaptığı antrenmanı ziyaret eden kadınlar meme kanserine dikkat çekti.

Ligin 5'inci haftasında sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak olan Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Bursaspor İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas, çabukluk ve koordinasyon çalışması ile devam etti.

Bursaspor antrenmanını ziyaret eden Medicana Bursa Hastanesi kadın çalışanları meme kanseri ayında bu hastalığa dikkat çekti. Antrenmana "Meme kanseri riskinin farkındayız. Erken teşhis ile mücadeleye hazırız" yazılı pankartla çıkan kadınlar, futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı, "Bildiğiniz gibi bu ay meme kanseri farkındalık ayında güzel bir etkinliği Bursaspor ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Meme kanserine dikkat çekmek için Bursasporlu futbolcularla hastanenin hekimlerinle beraberdik. Meme kanseri önlenebilir kanserlerin içinde ilk sırada geliyor. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda sıkça gördüğümüz bu kanser türünde sadece elle yapılan muayenenin bile radyoloji ve ultrason kadar değerli olduğunu biliyoruz. Kadınlar lütfen düzenli olarak aile hekimlerine bu konuda başvurabilir" dedi. - BURSA