Bursaspor antrenmanlara devam ediyor

TFF 1'inci Lig'de maçların oynanmaya devam edileceği açıklamasının ardından topbaşı yapan kulüpler arasındaki Bursaspor'da sezonun kalan bölümü için hazırlıklar devam ediyor.

8 Mayıs Cuma günü itibariyle hazırlıklarına yeniden başlayan Bursasporlu oyuncular, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarını sürdüren yeşil beyazlılar, teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetiminde koşu çalışmalarıyla yeniden eski kondisyonuna ulaşmak için çaba gösteriyor. Oyuncular, gruplar halinde ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak koşu çalışmalarına devam ediyor.