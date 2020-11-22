Bursaspor ara vermeden 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
22.11.2020 14:12
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 1-0 galip geldiği Adanaspor maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 24 Kasım Salı günü sahasında oynayacağı 1922 Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 1-0 galip geldiği Adanaspor maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 24 Kasım Salı günü sahasında oynayacağı 1922 Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Adanaspor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. - BURSA
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