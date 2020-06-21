Bursaspor ara vermedi - Son Dakika

Bursaspor ara vermedi

TFF 1'inci Lig'de Keçiörengücü mağlubiyetiyle ağır yara alan Bursaspor, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bursaspor ara vermedi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Keçiörengücü mağlubiyetiyle ağır yara alan Bursaspor, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında cuma günü saat 20.00'de Adanaspor ile karşılaşacak Bursaspor, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda dün oynanan Keçiörengücü maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmana, pas ve press çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 03:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor ara vermedi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi Maçta 3. gol de geldi, G.Saray 3 dakikada öne geçti Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım
Doğru bilene tatil hediye ediyorum Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi         
22:01
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı         
21:45
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
21:29
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti         
21:24
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin         
21:22
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı         
20:59
Maçta 3. gol de geldi, G.Saray 3 dakikada öne geçti Maçta 3. gol de geldi, G.Saray 3 dakikada öne geçti         
20:56
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi         
20:47
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü         
20:33
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi         
20:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı         
20:21
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var         
20:17
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü         
20:09
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
19:39
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı         
19:36
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım         
19:27
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu         
19:25
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi         
19:22
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi 3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi         
19:22
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar         
19:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı         
18:53
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı         
18:34
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu         
18:22
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz         
18:22
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi         
18:20
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı         
18:09
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu 12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu         
17:48
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu         
17:41
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 22:19:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor ara vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei