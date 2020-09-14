Bursaspor ara vermedi

Ligin ilk maçında Adana Demirspor'a mağlup olan Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligin ilk maçında Adana Demirspor'a mağlup olan Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da izin yok. Yeşil-beyazlı takım ilk hafta maçında Adana Demirspor'a 3-1 yenildikten sonra ara vermeden cumartesi günü oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı. Dünkü mücadelede 90 dakika forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Pas, pres ve son bölümde yarı sahada çift kale maç yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Bursaspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. - BURSA

Son Dakika

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın mesajları ifşa oldu

Afrin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak

Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız

Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı

Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti

ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi

Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu