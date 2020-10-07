Bursaspor As Başkanı Şenol Tosun: "Şampiyon olmuş bir takımın 1. Lig'de olmaması gerekiyor" - Son Dakika

Bursaspor As Başkanı Şenol Tosun: "Şampiyon olmuş bir takımın 1. Lig'de olmaması gerekiyor"

07.10.2020 11:33

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'un kulüp asbaşkanı Şenol Tosun, "Bursaspor'un ve armasının ligdeki yeri burası değil. Şampiyon olmuş bir takımın 1. Lig'de olmaması gerekiyor.

TFF 1. Lig takımlarından Bursa spor'un kulüp asbaşkanı Şenol Tosun, " Bursaspor'un ve armasının ligdeki yeri burası değil. Şampiyon olmuş bir takımın 1. Lig'de olmaması gerekiyor." dedi.

Bursaspor'un milli maç arasını değerlendirmek için Bolu'nun Gerede ilçesinde yaptığı kampı ziyaret eden Tosun, takımın antrenmanını izledi.

Tosun, AA muhabirine, takım ve yeni sezon beklentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursaspor'un sezon başında kamp yapamadığını aktaran Tosun, "Şimdi milli maç arası. Biz de sezon başındaki kamp farkını milli maç arasında değerlendirmek istedik. Kondisyon açısından takımımızın eksikleri var. Genç bir takımız. Yönetim kurulu olarak 36 gün önce göreve geldik. O nedenle hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Tosun, Bursaspor'un her zaman hedefinin olduğunu dile getirerek, "Bursaspor'un ve armasının ligdeki yeri burası değil. Şampiyon olmuş bir takımın 1. Lig'de olmaması gerekiyor. O nedenle bu sene var gücümüzle Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. İnşallah Allah nasip ederse onu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer tahtalarının kapalı olduğunu ve bu nedenle çok zorlandıklarını belirten Tosun, teknik ekibe ve futbolculara güvendiklerini kaydetti.

"Burada iyi çalışmamız gerekiyor"

Tosun, Bolu'da 7 günlük kamp kapsamında cumartesi ve pazar günü olmak üzere 2 hazırlık maçı yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah güzel bir kamp süreci geçiririz ve kampımızı tamamlarız çünkü devamında evimizde Balıkesirspor ile karşılaşacağız, hafta arası Menemen deplasmanı ve hafta sonu Akhisar deplasmanı var. 10 gün içinde 3 maç oynayacağız. Oradan iyi sonuçlar almamız için burada iyi çalışmamız gerekiyor."

Gerede kampını sakatlıksız ve sorunsuz tamamlayarak önlerindeki 3 karşılaşmadan iyi sonuç almayı amaçladıklarını vurgulayan Tosun, zor günler yaşayan Bursaspor'un önünün açılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kulübün mali yapısı ve transfer yapamaması konusunda da değerlendirmede bulunan Tosun, şunları ifade etti:

"Bursaspor'un borcu var. Bunu bütün spor kamuoyu biliyor. Yaklaşık 4-5 seneden beri maalesef kötü yönetilmiş. Biz de bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızla geldiğimiz günden beri gece gündüz mesai harcıyoruz. Başkanımız ilk günden beri mesai harcıyor. Eksi 3 puan cezasının gelmemesi ve transfer tahtasını açmak için çalıştı çünkü çok kısa bir zamandı. Tahtanın rakamı hakikaten yüksek bizde. 46 milyon civarı. Allah kolaylık versin diyoruz. Tahtadan önce ekip arkadaşlarımızla elimizdeki mevcut kadroyla burada iyi kaynaşmak istiyoruz. Kolej havasında bir takımımız var. İnşallah iyi sonuçlar alırız. İstediğimiz yere geliriz."

Bursaspor As Başkanı Şenol Tosun: Şampiyon olmuş bir takımın 1. Lig'de olmaması gerekiyor
Bursaspor As Başkanı Şenol Tosun: Şampiyon olmuş bir takımın 1. Lig'de olmaması gerekiyor
Bursaspor As Başkanı Şenol Tosun: Şampiyon olmuş bir takımın 1. Lig'de olmaması gerekiyor
Bursaspor As Başkanı Şenol Tosun: Şampiyon olmuş bir takımın 1. Lig'de olmaması gerekiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Şampiyon, Bolu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor As Başkanı Şenol Tosun: 'Şampiyon olmuş bir takımın 1. Lig'de olmaması gerekiyor' - Son Dakika Spor

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