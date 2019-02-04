Bursaspor, Atiker Konsayspor ile 0-0 Berabere Kaldı

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor
'u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar 1. dakikada orta alanda buluştuğu topla ceza sahası içerisine giren Ömer Ali
'nin şutunu Muhammed kurtardı. 4. dakikada Latovlevici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Aytaç'ın vuruşu direkten döndü. 25. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı. 34. dakikada Traore'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic'in aşırtma şutunu Muhammed son anda kornere çeldi. 41. dakikada Saivet'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jevtovic Vergini'yi çekince müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada Umut Nayir'in sol köşeye kullandığı penaltı vuruşu direkten geri geldi. 47. dakikada Saivet'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Serkan
kornere tokatladı. 57. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir'in kafa vuruşunu Serkan son anda uçarak kurtardı. 62. dakikada Saivet'in pasıyla hareketlenen Umut Nayir, rakibinden sıyrılarak müsait durumdaki Yusuf'a topu aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'un şutu yandan auta çıktı. 75. dakikada Barış'ın sağ kanattan ortaladığı topta Serkan topu elinden kaçırdı. Müsait durumdaki Saivet meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'a giden müsabakanın hakemi Burak'ın Serkan'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Halis Özkahya
xx, Kerem Ersoy
xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx Bursaspor: Muhammed Şengezer xxx, Barış Yardımcı
xx, Santiago Vergini xx, Ertuğrul Ersoy
xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara
xx, Yusuf Erdoğan
x (Burak Kapacak dk. 73 xx), Tunay Torun
x (Henri Saivet
dk. 10 xx), Iasmin Latovlevici
xx (Allano Lima
dk. 60 xx), Umut Nayir xx Yedekler: Okan Kocuk
, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Aurelien Chedjou, F.Emre Ünver, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı
xxx, Nejc Sukubic xx, Ali Turan xx, Petar Filipovic xx, Leonard Zuta xx, Volkan Fındıklı
xx, Marko Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner
xx (Moryke Fofana dk. 57 x), Deni Milosevic xx (Mustapha Yatabare
dk. 79 x), Abdou Razack Traore
xx, Adis Jahovic xx (Ali Çamdalı
dk. 88 ?) Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran
, Mücahit Atalay
, Fallou Diagne, Uğur Demirok
, Yehven Opanasenko, Ferhat Öztorun
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı Kartlar: Deni Milosevic, Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor)
(Ahmet Faruk
Çabuk - Samet Doğru - Mesut Alan/İHA)