Bursaspor-Balıkesirspor maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek

TFF 1.Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek olan Bursaspor ile Balıkesirspor maçında İzmir Bölgesi Üst Klasman Hakemi Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig 5. hafta maçında Balıkesirspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. İlk kez Bursaspor maçında görev yapacak olan genç hakem, bugüne kadar 78 maçta düdük çaldı yaptı. Bu maçlarda ev sahibi ekipler 40 kez kazanırken, 22 kez de deplasman takımları üç puanı hanesine yazdırdı. Yönettiği 16 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, 363 sarı kart gösterirken, 26 kez de kırmızı kartına başvurdu. - BURSA