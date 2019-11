Bursaspor-Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, pozisyonlar bulduklarını ama gol bulamayınca maçın berabere bittiğini söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Balıkesirspor'un daha kontrollü olacağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Rakiplerinin kontra atak oynadığını vurgulayan Koşukavak, "İkinci yarı itibariyle kazanmak için çok uğraştık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Gol olsa belki de maçı kazanacaktık." ifadelerini kullandı.

Göksu: "Güzel bir maç oynandı"

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise iki takım oyuncularını iyi mücadeleden dolayı tebrik etti.

Balıkesirspor ve Bursaspor'un iki dost takım olduğunu vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Güzel bir maç oynandı. İki takım da iyi mücadele etti. Çirkinlikler olmadı. Futbola özgü her şey vardı, gol yoktu. Futbolda her şey gol. Gol olmayınca maç berabere bitiyor. İki takım da galip gelmek için her şeyi yaptı. Biz sezona biraz zayıf başladık ama son üç gün transferlerle beraber iyi arkadaşlar geldi. Onların uyumuyla bu durumlara geldik. İnşallah bundan sonra bu futbolumuz, birlik ve beraberlikle devam eder ve biz yukarılarda kalırız. Bursa'da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim."