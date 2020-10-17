Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor - Son Dakika

Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor

17.10.2020 11:29
Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor, System.String[]

Sezona dilediği gibi başlayamayan iki ekip Bursaspor ve Balıkesirspor, kozlarını Bursa'da paylaşacak.

Sezona dilediği gibi başlayamayan iki ekip Bursaspor ve Balıkesirspor, kozlarını Bursa'da paylaşacak. Zorlu randevu öncesinde ev sahibinin üstünlüğü dikkat çekiyor.

Milli aranın ardından profesyonel liglerde heyecan devam ederken, Bursaspor mücadele gösterdiği TFF 1'inci Lig'in 5'inci hafta randevusunda Balıkesirspor'u konuk edecek. Yarın saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmada, İzmir bölgesi hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Ergün.

İLK PEŞİNDELERSezona istikrarsız bir şekilde başlayan iki ekip de, ilk puanları için mücadele verecek. Bursaspor, sahasında oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılırken; Balıkesir ekibi de, deplasmanda oynadığı iki maçtan da eli boş döndü. Bursaspor haftaya topladığı 4 puan ile 12'nci basamakta girerken; Balıkesirspor da, 6 puan ile iki basamak üzerinde yer alıyor.BURSASPOR ÜSTÜNBu mücadele ile birlikte iki ekip, aralarındaki 7'nci resmi maçlarına çıkacak. Bursaspor geride kalan mücadelelerde 4 galibiyet elde ederken, birer kez de sahadan eşitlik ve mağlubiyet ile ayrıldı. Balıkesirspor, Bursa ekibi karşısındaki resmi maçlarda tek galibiyetini, iki takımın ilk kez karşılaştığı 1975 yılında oynanan mücadelede 1-0'lık skor ile aldı. Bursa temsilcisi, rakibini konuk ettiği 3 maçta da yenilmedi.BURSASPOR'DA DEĞİŞİMGeçtiğimiz sezon da, TFF 1'inci Lig'de karşı karşıya gelen iki ekibin randevularında gülen taraf Bursaspor oldu. Bursa'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, Balıkesir'deki maçı ise yeşil beyazlılar, 3-1'lik skorla kazanmasını bildi. Bursaspor'un Balıkesir'deki son maçta çıkardığı ilk 11'inden 10'u mevcut kadroda yer almazken; seremoniye çıkan isimlerden yalnızca Ali Akman, halen daha Bursaspor'un formasını terletiyor.MORALLER YERİNDEHafta içerisinde gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek eksi puan cezasının uygulanmasının önüne geçen Bursaspor'da, bu durumun sevinci yaşanıyor. Yeşil beyazlı camia, tamamen bu mücadeleye odaklanırken; Teknik Direktör Mustafa Er de, daha önce yaptığı açıklamalarda Milli aranın ardından asıl kimliklerini bulacaklarına işaret etmişti. Morallerin yüksek seviyede olduğu Bursaspor'da, camia bu mücadeleyi kazanmayı arzuluyor.ÜÇÜNCÜ MAÇLARINDA HEP KAZANDI57 yıllık profesyonel lig tarihinde Bursaspor, sezon başlangıçlarında evinde üst üste 3 maç kaybetmedi. Daha önce 4 kez ilk iki maçını evinde kaybeden Bursa ekibi, sonraki iç saha maçlarında puan veya puanlara ulaştı. Bursaspor, Balıkesirspor'a kaybetmesi halinde ise kulüp tarihinde bir ilk yaşanacak. Öte yandan, geçtiğimiz sezon ilk 4 hafta sonunda 9 puan toplayan Bursaspor, bu sezon 4 puanıyla, önceki performansının gerisinde kalmış durumda.SAVUNMA ALARMI

Zorlu randevu öncesinde iki ekip de savunmasında sıkıntı yaşıyor. Sadece Altınordu maçında kalesini gole kapatan Bursaspor, diğer 3 maçta 8 golü ağlarında gördü. Özellikle tüm maçlarda öne geçmesine karşın, 3 mücadelede galibiyete ulaşamayan Bursa ekibinde savunma alarm verdi. Balıkesirspor da, bu sezon çıktığı 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Konuk ekip de, 5 kez gol sevinci yaşamasına karşın kalesinde de 5 gol gördü.


- Bursa
Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor

Balıkesirspor, Bursaspor, Balıkesir, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti         
09:58
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 11:59:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei