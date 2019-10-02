Son Dakika Haberleri: Bursaspor bankalarla anlaştı
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Bursaspor bankalarla anlaştı

1 saat önce

Bursaspor Kulübü, iki bankayla anlaşarak haziran 2020 yılına kadar ana para ve faiz ödemesi yapmayacak.

Bursaspor bankalarla anlaştı, System.String[]

Bursaspor Kulübü, iki bankayla anlaşarak haziran 2020 yılına kadar ana para ve faiz ödemesi yapmayacak.


Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, kulüp için bankalarla çok önemli bir anlaşma yaptı. İki bankaya ciddi kredi borcu bulunan yeşil-beyazlı kulüpte Mestan, çeşitli görüşmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Bursaspor, iki bankaya 2020 haziran ayına kadar ana para ve faiz ödemeyecek. Mayıs 2020 yılında tekrar bir araya gelinerek yol haritası belirlenecek. Yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig'den düştüğü için gelirlerinde ciddi oranda düşüş yaşamıştı. Bu anlaşma ile birlikte kulübün biraz daha nefes alması bekleniyor. - BURSA

Mesut Mestan, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
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