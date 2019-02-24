Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Başakşehir Maçının Oynanacağını Bildirdi

Bursaspor, Başakşehir Maçının Oynanacağını Bildirdi

12 dakika önce

İSTANBUL / DHABursaspor Kulübü, dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir karşılaşmasının bu akşam oynanacağını duyurdu.

Bursaspor, Başakşehir Maçının Oynanacağını Bildirdi, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Bursaspor Kulübü, dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir karşılaşmasının bu akşam oynanacağını duyurdu.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi maç toplantısı yapıldığını belirten Yeşil-beyazlı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri Mümtaz Necimoğlu,Osman Yıldırım,Temel Tüysüz, maçın dördüncü hakemi Koray Gençerler ve kulübümüz adına idari menajer Altuğ Günaydın katıldı.

Sabah tekrarlanan eşgüdüm toplantısında karşılaşmanın geri kalanına, maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır.

Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:21 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak

Kar Yağışı ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler Fenerbahçe'nin, Portekizli Teknik Adam Paulo Sousa'yı Takımın Başına Getirmek İstediği İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Başakşehir Maçının Oynanacağını Bildirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]