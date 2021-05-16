Bursaspor başkan aday adayından Fernandao sürprizi - Son Dakika

Bursaspor başkan aday adayından Fernandao sürprizi

16.05.2021 18:15

- Bursaspor başkan aday adayından Fernandao sürprizi Bursaspor Kulübü Başkan aday adayı Serdar Acarhoroz, Fernandao ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

- Bursaspor başkan aday adayından Fernandao sürprizi

BURSA - Bursaspor Kulübü Başkan aday adayı Serdar Acarhoroz, Fernandao ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Bursaspor'un 4 milyon 360 bin liralık elektrik borcunu üstelenerek ödeyen Bursaspor Kulübü Başkan aday adayı Serdar Acarhoroz'un Bursaspor yıldız futbolcusu Fernandao ve menajeriyle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ayrıca yıldız futbolcuyu önümüzdeki hafta Bursa'da ağırlayacağı öğrenildi. Diğer yandan kulübün FIFA'ya olan 21 milyon liralık borcunun ödenmesi konusunda diğer başkan adaylarına da seslenen Acarhoroz, "Gelsinler hep birlikte ödeyelim, eğer kabul etmezlerse ben bu borcu da ödemeye razıyım. Aksi taktir de bu borçlar Bursaspor'un idamı demektir" dedi.

Bursaspor'un yaklaşan olağan genel kurulunun pandemi sebebiyle ertelenme ihtimali gündemde. Bursaspor'un dikkat çeken başkan aday adayı Serdar Acarhoroz olağan genel kurulun ertelenme ihtimaliyle alakalı basın açıklaması düzenledi. Acarhoroz konuşmasında 16 Mayıs 2010 tarihinde kazanılan şampiyonluğun mimarı 'Efsane Başkan İbrahim Yazıcı'yı rahmet ve özlemle anarken, "Tarih yazan başkanımızın yolundayız" dedi.

"Bursaspor'un lige -9 puan ile başlamasını önlemek için bir teklifimiz var"

Konuşmasına devam eden Acarhoroz, "Bugün oluşan şartlar neticesinde kongrenin ileri bir tarihe erteleneceği, şu anki kongre tarihinin geçerli olmayacağına dair bir takım söylentiler duyduk. Eğer bu karar doğru ise, Bursaspor'un en geç sezon başı FIFA'ya ödemesi gereken 21 milyon liranın ödenmemesi halinde 3 puan FIFA'dan 6 puan tahtadan olmak üzere 9 puanımızın silinmesi durumuna sebep olacaktır. Bursaspor'umuzun lige eksi 9 puan ile başlamasını önlemek için bir teklifimiz var. Diğer aday arkadaşlarımla birlikte Bursaspor camiasında birlik beraberlik sağlamak adına, bu parayı ortak bir şekilde ödemeyi teklif ediyorum. Ben Bursaspor için hizmete talibim bu yüzden ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.

Diğer aday arkadaşlar bu teklifimizi kabul etmediği takdirde ise biz Bursaspor adına bu ödemeyi yapmak, kulübümüzü bu durumdan kurtarmak istiyoruz. Tıpkı elektrik borcumuzu üzerimize alıp ödediğim gibi, bu ödemeyi de Divan Başkanı'na yapmak istiyorum. Çünkü Bursaspor'umuzu bu vahim durumdan kurtarmak boynumuzun borcudur. Aksi takdirde bu Bursaspor'un idamı" olur dedi.

"Fernandao ile görüşmelerimizi sonlandırmak üzereyiz"

Medya danışmanları ve ekibiyle birlikte her gün bir projeyi paylaşacaklarını belirten Acarhoroz, "Sosyal Medya üzerinden şahsıma yöneltilen kara propaganda hoş değil. Ben taraftarımızı anlıyorum maalesef geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden dolayı güven sorunları var. Her gün yapacağımız açıklamalar sayesinde taraftarımız bizi daha iyi tanıyacaktır. Taraftarımıza buradan ilk sürpriz görüşmemizi duyurmak istiyorum. Camiamızın yakından tanıdığı bir isim olan Fernandao ile görüşmelerimizi sonlandırmak üzereyiz. Fernandao, menajeri ile bu hafta içerisinde Bursa'ya gelecek ve yeni sürprizlerimizle birlikte son gelişmeleri sizlerle paylaşmış olacağız" dedi.

"Bizim her şeyimiz alt yapı"

Alt yapının önemine değinen Acarhoroz, "Alt yapı olmadan biz futbolcu değerleri adına, futbolcu yetiştirmek adına her şeyimiz alt yapıdan geçiyor. Alt yapının zemini, inanılmaz lüks, inanılmaz kalite ve inanılmaz bir başarı sağlamak adına tüm özverimizi oraya kaydıracağız. Çünkü alt yapıdan yetişen gençlerimiz geçen sezon gördünüz ki, alınlarından öpüyorum onları. İnanılma mücadele etti. Bizi ayakta tuttu. Onlar bizim her şeyimiz. Alt yapısız olmaz. Diğer yandan sponsorluk görüşmelerimiz projelerimizin içerisinde. Timsah Arena adını çok değerli bir şekilde pazarlama projemiz var. Bu bir kere olmazsa olmazımız. Ama ben birçok şeyi kendi cebimden çözeceğim ve ondan kamuoyuna diyeceğim ki, arkadaşlar ben taşın altına gövdemi koydum siz de parmağınızı koyun. Ondan sonra insanlardan destek isteyeceğim. Yönetim aşamasında olmadığımız için bazı şeyler teklif aşamasında kalıyor. Biz yapmış olduğumuz projeler arasında Timsah Arena Stadı'nın altındaki dükkanları AVM'ye çevirelim, ön tarafını pazar alanı yapalım. Oto yıkamalar yapalım paramatik gibi bunların hepsini defalarca söyledim zaten. Çünkü bunlar olmazsa olmazlar bütün dükkanlar boş duruyor" diyerek sözlerine son verdi.

Bursaspor başkan aday adayından Fernandao sürprizi
Bursaspor başkan aday adayından Fernandao sürprizi
Bursaspor başkan aday adayından Fernandao sürprizi
Bursaspor başkan aday adayından Fernandao sürprizi

İbrahim Yazıcı, Jose Fernandao, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor başkan aday adayından Fernandao sürprizi - Son Dakika Spor


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